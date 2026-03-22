ЛДПР призвала ввести единые правила безопасности для массовых мероприятий

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Единые правила безопасности для массовых мероприятий необходимо установить в России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Двадцать второго марта 2024 года произошел террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске : нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

"Государство обязано установить единые правила безопасности для массовых мероприятий... ЛДПР настаивает на наведении жёсткого порядка в этой сфере. Предлагаем усилить участие Росгвардии , ввести дополнительные требования к охранным организациям, чётко разграничить уровни защиты объектов. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности в собственной стране", — написал Слуцкий в своем канале на платформе Max.

По его мнению, корень проблемы — в миграционной политике.

"Хотим жить без страха — значит, должны предупреждать угрозы, а не реагировать на них", - отметил Слуцкий.

Государство обязано знать всё о тех, кто въезжает в Россию , продолжил политик.

"Те, кто пришли в " Крокус " с оружием, не говорили по-русски. Жили нелегально. Имели криминальное прошлое. Мы сами открыли перед ними двери. Сами. Миграционную политику нужно ужесточать. Наши границы — не проходной двор. Безопасность людей важнее любой экономической выгоды", - отметил Слуцкий.

Лидер ЛДПР высказался за максимально жесткие меры в отношении террористов.