ЛДПР призвала ввести единые правила безопасности для массовых мероприятий
2026-03-22T12:56:00+03:00
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Единые правила безопасности для массовых мероприятий необходимо установить в России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Двадцать второго марта 2024 года произошел террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
"Государство обязано установить единые правила безопасности для массовых мероприятий... ЛДПР
настаивает на наведении жёсткого порядка в этой сфере. Предлагаем усилить участие Росгвардии
, ввести дополнительные требования к охранным организациям, чётко разграничить уровни защиты объектов. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности в собственной стране", — написал Слуцкий
в своем канале на платформе Max.
По его мнению, корень проблемы — в миграционной политике.
"Хотим жить без страха — значит, должны предупреждать угрозы, а не реагировать на них", - отметил Слуцкий.
Государство обязано знать всё о тех, кто въезжает в Россию
, продолжил политик.
"Те, кто пришли в "Крокус
" с оружием, не говорили по-русски. Жили нелегально. Имели криминальное прошлое. Мы сами открыли перед ними двери. Сами. Миграционную политику нужно ужесточать. Наши границы — не проходной двор. Безопасность людей важнее любой экономической выгоды", - отметил Слуцкий.
Лидер ЛДПР высказался за максимально жесткие меры в отношении террористов.
"Требование ЛДПР неизменно: для террористов в России должна быть восстановлена смертная казнь. Только так сможем не допустить повторения трагедии "Крокуса". Сил тем, кто потерял родных и близких", - заключил Слуцкий.