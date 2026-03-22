12:56 22.03.2026
ЛДПР призвала ввести единые правила безопасности для массовых мероприятий
Единые правила безопасности для массовых мероприятий необходимо установить в России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.03.2026
ЛДПР призвала ввести единые правила безопасности для массовых мероприятий

Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий

Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Единые правила безопасности для массовых мероприятий необходимо установить в России, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Двадцать второго марта 2024 года произошел террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
"Государство обязано установить единые правила безопасности для массовых мероприятий... ЛДПР настаивает на наведении жёсткого порядка в этой сфере. Предлагаем усилить участие Росгвардии, ввести дополнительные требования к охранным организациям, чётко разграничить уровни защиты объектов. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности в собственной стране", — написал Слуцкий в своем канале на платформе Max.
По его мнению, корень проблемы — в миграционной политике.
"Хотим жить без страха — значит, должны предупреждать угрозы, а не реагировать на них", - отметил Слуцкий.
Государство обязано знать всё о тех, кто въезжает в Россию, продолжил политик.
"Те, кто пришли в "Крокус" с оружием, не говорили по-русски. Жили нелегально. Имели криминальное прошлое. Мы сами открыли перед ними двери. Сами. Миграционную политику нужно ужесточать. Наши границы — не проходной двор. Безопасность людей важнее любой экономической выгоды", - отметил Слуцкий.
Лидер ЛДПР высказался за максимально жесткие меры в отношении террористов.
"Требование ЛДПР неизменно: для террористов в России должна быть восстановлена смертная казнь. Только так сможем не допустить повторения трагедии "Крокуса". Сил тем, кто потерял родных и близких", - заключил Слуцкий.
