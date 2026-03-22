На выборах в Словении лидирует оппозиционная партия SDS

БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционная Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши сохраняет небольшое преимущество на выборах в Государственное собрание (парламент) Словении с 28,63% по результатам подсчета 74,38% бюллетеней, сообщил избирком.