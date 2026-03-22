В Словении открылись избирательные участки на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись на выборах в государственное собрание (парламент) Словении в воскресенье, правом голоса, по данным государственной избирательной комиссии, обладают немногим менее 1,7 миллиона человек.

На 88 парламентских мандатов претендуют 17 политических субъектов, им необходимо набрать минимум 4%, мандат длится четыре года. Еще по одному мандату получают представитель венгерского и итальянского нацменьшинств.