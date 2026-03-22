09:08 22.03.2026
В Словении открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись на выборах в государственное собрание (парламент) Словении в воскресенье, правом голоса, по данным государственной избирательной РИА Новости, 22.03.2026
БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись на выборах в государственное собрание (парламент) Словении в воскресенье, правом голоса, по данным государственной избирательной комиссии, обладают немногим менее 1,7 миллиона человек.
Волеизъявление на выборах в парламент Словении началось в 07.00 (09.00 мск) и продлится до 19.00 (21.00 мск), правом голоса обладают 1 695 196 граждан. Первые предварительные результаты голосования ожидаются вскоре после закрытия участков.
На 88 парламентских мандатов претендуют 17 политических субъектов, им необходимо набрать минимум 4%, мандат длится четыре года. Еще по одному мандату получают представитель венгерского и итальянского нацменьшинств.
Фаворитами кампании являются движение "Свобода" (Sloboda) нынешнего премьера Роберта Голоба и Словенская демократическая партия (SDS) ранее дважды бывшего главой правительства Янеза Янши. Результаты последних соцопросов показывают преимущество в размере от 0,5% до 5% в пользу Голоба.
Как заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович, гражданам Словении в воскресенье предстоит определиться между умеренным, ориентированным на Брюссель нынешним руководством страны или активно поддержавшими в прошлом мандате Украину "правыми суверенистами".
Бечирович отметил, что нынешние власти страны проводят более умеренную политику и риторику в отношении РФ. В 2024 году товарооборот с РФ вырос на 2% и составил 1,3 миллиарда евро, а в 2025 словенский экспорт на российский рынок за счет медикаментов вырос на 8% и достиг отметки в 1,26 миллиарда евро, РФ стала десятой страной по объему словенского экспорта, несмотря на санкции.
Эксперт напомнил, что Янша, занимавший пост премьера с марта 2020 по июнь 2022 года, тогда занял жесткую антироссийскую позицию, передавал Киеву военную технику, оказывал финансовую и политическую поддержку Украине.
Голоб за несколько дней до голосования призвал ЕК расследовать данные о вмешательстве частной израильской разведывательной компании Black Cube в выборы в стране. Ранее словенские власти объявили, что четыре сотрудника компании Black Cube, основанной бывшими членами Армии обороны Израиля, в ходе визита в Словению осуществили "незаконную слежку" и "прослушивание телефонных разговоров" в отношении представителей властей страны и встречались с оппозицией.
Нынешний глава правительства Словении подчеркнул в феврале 2023 года, что официальная Любляна внесла вклад в гуманитарную и военную помощь Украине, теперь очередь за крупными странами-членами ЕС. Глава МИД Таня Файон также указывала, что Словения сосредоточится на гуманитарной и финансовой помощи, а также разминировании Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
