Губернатор Новосибирской области призвал скорее изъять зараженный скот - РИА Новости, 22.03.2026
15:58 22.03.2026
Губернатор Новосибирской области призвал скорее изъять зараженный скот
Новосибирская область, Ордынский район, Карасукский район, Андрей Травников, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Травников: изъять скот в очагах пастереллеза нужно как можно скорее

НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Власти стремятся как можно быстрее завершить изъятие сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей Новосибирской области в рамках локализации очагов пастереллеза, заявил губернатор Андрей Травников.
"Это будет зависеть от активности и готовности жителей. Мы будем завершать карантинные и обязательные ветеринарные мероприятия до конца. Желательно это сделать как можно быстрее для того, чтобы исключить риски распространения инфекции за пределы этих населенных пунктов, но все будет зависеть от работы с населением", - сказал Травников журналистам.
До момента, пока в последнем дворе не изымут источники распространения инфекции, жесткий карантин в этих населенных пунктах будет продолжаться, подчеркнул глава региона.
По словам Травникова, в Новосибирской области уже 17 дней подряд не фиксируют новых случаев заболевания животных пастереллезом, однако для полной стабилизации ситуации необходимо выполнить все строгие карантинные меры, в том числе завершить изъятие скота. Эти мероприятия осталось выполнить в двух селах Ордынского района - Новопичугово и Козиха, - а также завершают мероприятия в селе Чернокурья Карасукского района.
В Новосибирской области с начала этого года в пяти районах ввели карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают, в том числе, в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, ранее сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
