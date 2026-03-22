Губернатор Новосибирской области призвал скорее изъять зараженный скот

НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Власти стремятся как можно быстрее завершить изъятие сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей Новосибирской области в рамках локализации очагов пастереллеза, заявил губернатор Андрей Травников.

До момента, пока в последнем дворе не изымут источники распространения инфекции, жесткий карантин в этих населенных пунктах будет продолжаться, подчеркнул глава региона.