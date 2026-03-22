12:59 22.03.2026
Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне
Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне
Роман о режиссере Тигране Кеосаяне под названием "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года,... РИА Новости, 22.03.2026
Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне

Роман о Кеосаяне издадут к годовщине его смерти в сентябре 2026 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роман о режиссере Тигране Кеосаяне под названием "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости"", - рассказала Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", добавив, что многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью - матерью Кеосаяна Лаурой.
"Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает ее жизнь. Она просто живет этим. Как будто это все, что у нее осталось", - сказала Симоньян.
Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
10 марта, 22:08
 
ОбществоМаргарита СимоньянТигран КеосаянБорис Корчевников
 
 
