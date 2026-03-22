Симоньян рассказала, когда издадут роман о Кеосаяне

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роман о режиссере Тигране Кеосаяне под названием "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости"", - рассказала Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести", добавив, что многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью - матерью Кеосаяна Лаурой.
Вчера, 09:39
"Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает ее жизнь. Она просто живет этим. Как будто это все, что у нее осталось", - сказала Симоньян.
Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.