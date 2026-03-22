Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" в течение суток нанесла противнику поражение в различных районах Сумской и Харьковской областей, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области подразделения этой группировки нанесли поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах Верхней Писаревки, Веселого, Избицкого, Приколотного и Шевченково.
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18