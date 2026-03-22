https://ria.ru/20260322/sever-2082216886.html
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2026
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T08:05:00+03:00
2026-03-22T08:05:00+03:00
2026-03-22T08:05:00+03:00
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
Бойцы "Севера" отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"С начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и более десяти роботизированных тележек, задействованных в снабжении ВСУ
в Харьковской области", - рассказал "Карта".
Он уточнил, что все пути снабжения ВСУ на данном участке находятся под постоянным контролем.
"Также операторы выслеживают не только маршруты следования, но и точки выгрузки в местах полевого хранения провианта, горюче-смазочных материалов и боекомплекта", - пояснил собеседник агентства.
Командир минометной батареи с позывным "Вепс" уточнил, что точки выгрузки, обнаруженные разведкой, уничтожаются также минометным огнем.
"С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществлял доставку жизненно необходимых грузов, часть из которых осталась не скрыта и оставалась на поверхности. В результате точных попаданий 120-миллиметровых мин остатки подразделений противника в лесополосе были лишены возможности пополнения запасов", - рассказал командир.
Он уточнил, что таким образом российские бойцы лишают украинские подразделения ресурсов для организации контрнаступательных действий и создают условия для продвижения штурмовых отрядов группировки.