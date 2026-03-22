Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области

КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".

"С начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и более десяти роботизированных тележек, задействованных в снабжении ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".

Он уточнил, что все пути снабжения ВСУ на данном участке находятся под постоянным контролем.

"Также операторы выслеживают не только маршруты следования, но и точки выгрузки в местах полевого хранения провианта, горюче-смазочных материалов и боекомплекта", - пояснил собеседник агентства.

Командир минометной батареи с позывным "Вепс" уточнил, что точки выгрузки, обнаруженные разведкой, уничтожаются также минометным огнем.

"С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществлял доставку жизненно необходимых грузов, часть из которых осталась не скрыта и оставалась на поверхности. В результате точных попаданий 120-миллиметровых мин остатки подразделений противника в лесополосе были лишены возможности пополнения запасов", - рассказал командир.