Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/sever-2082216886.html
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2026
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области
Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T08:05:00+03:00
2026-03-22T08:05:00+03:00
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20260318/putin-2081468373.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области

Бойцы "Севера" отрезают ВСУ от снабжения в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"С начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и более десяти роботизированных тележек, задействованных в снабжении ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".
Он уточнил, что все пути снабжения ВСУ на данном участке находятся под постоянным контролем.
"Также операторы выслеживают не только маршруты следования, но и точки выгрузки в местах полевого хранения провианта, горюче-смазочных материалов и боекомплекта", - пояснил собеседник агентства.
Командир минометной батареи с позывным "Вепс" уточнил, что точки выгрузки, обнаруженные разведкой, уничтожаются также минометным огнем.
"С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществлял доставку жизненно необходимых грузов, часть из которых осталась не скрыта и оставалась на поверхности. В результате точных попаданий 120-миллиметровых мин остатки подразделений противника в лесополосе были лишены возможности пополнения запасов", - рассказал командир.
Он уточнил, что таким образом российские бойцы лишают украинские подразделения ресурсов для организации контрнаступательных действий и создают условия для продвижения штурмовых отрядов группировки.
БезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала