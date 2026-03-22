Суд отправил в СИЗО Серикова по делу о растрате

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о присвоении или растрате в особо крупном размере по фамилии Сериков, которого в СМИ называют замглавы общества "Знание", свидетельствую данные судебной картотеки.

Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об аресте Серикова А.В. было удовлетворено судом 20 марта. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным источников газеты "Ведомости", ранее заместитель генерального директора общества "Знание" и руководитель центра знаний "Машук" Сериков был задержан, в отношении его деятельности была проведена проверка.