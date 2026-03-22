03:14 22.03.2026
Роспотребнадзор рассказал, как можно вернуть билет на мероприятие
Возврат денег за билет на зрелищное мероприятие возможен, если заявление подано не менее чем за три дня, рассматривать его могут до десяти дней, рассказали РИА... РИА Новости, 22.03.2026
РИА Новости: чтобы вернуть деньги за билет, надо заранее подать заявление

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Билеты на матч - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Билеты на матч. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Возврат денег за билет на зрелищное мероприятие возможен, если заявление подано не менее чем за три дня, рассматривать его могут до десяти дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Если отказ от посещения мероприятия не связан с болезнью человека или смертью члена семьи или близкого родственника, необходимо обратиться с заявлением о возврате билета и возмещении денежных средств за неиспользованный билет, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Билет не является недействительным; заявление о возврате билета представлено в организацию исполнительских искусств, либо уполномоченному лицу не менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия; билет не приобретён в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов - льготы, скидки", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что представление заявления о возврате должно производиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя или его представителя. К нему прилагается оригинал неиспользованного билета.
При возврате электронного билета к заявлению прилагается его распечатанная копия, содержащая реквизиты, а также копия кассового чека.
"В срок, не превышающий десять дней со дня приема заявления о возврате билета и прилагаемых к нему документов, организация исполнительских искусств либо уполномоченное лицо осуществляет их рассмотрение, принимает решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств и сообщает об этом посетителю", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что посетитель в случае отказа вернуть деньги за неиспользованный билет вправе обращаться в суд. Для помощи в составлении претензии и иска потребитель может обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.
