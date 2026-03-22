Роспотребнадзор рассказал, как можно вернуть билет на мероприятие

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Возврат денег за билет на зрелищное мероприятие возможен, если заявление подано не менее чем за три дня, рассматривать его могут до десяти дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Если отказ от посещения мероприятия не связан с болезнью человека или смертью члена семьи или близкого родственника, необходимо обратиться с заявлением о возврате билета и возмещении денежных средств за неиспользованный билет, уточнили в Роспотребнадзоре

"Билет не является недействительным; заявление о возврате билета представлено в организацию исполнительских искусств, либо уполномоченному лицу не менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия; билет не приобретён в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения билетов - льготы, скидки", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что представление заявления о возврате должно производиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя или его представителя. К нему прилагается оригинал неиспользованного билета.

При возврате электронного билета к заявлению прилагается его распечатанная копия, содержащая реквизиты, а также копия кассового чека.

"В срок, не превышающий десять дней со дня приема заявления о возврате билета и прилагаемых к нему документов, организация исполнительских искусств либо уполномоченное лицо осуществляет их рассмотрение, принимает решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств и сообщает об этом посетителю", - уточнили в пресс-службе.