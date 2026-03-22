Муфтий рассказал о посте после Рамадана

Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. После Рамадана верующие держат шестидневный пост, который в том числе помогает организму выйти из постного режима питания, в целом важно соблюдать меру в еде, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

В 2026 году мусульмане встретили Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершив в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"После Рамадана, 20 марта, начинается месяц Шавваль. И кто в этот месяц будет поститься еще 6 дней – не обязательно подряд, можно с перерывами – считается, что ему вознаграждение от Всевышнего будет такое же, как будто он без перерыва продержал пост целый год. Это не обязательное предписание, но желательное. Еще есть практика в течение года соблюдать посты по понедельникам и четвергам", - сказал муфтий Аббясов.

По его словам, с медицинской точки зрения, пост в месяц Шавваль считается полезным, так как помогает организму перестроиться с постного режима питания в Рамадан - на обычный.

"Общие рекомендации после Рамадана, как и всегда - не набрасываться на все подряд, соблюдать меру, культуру в еде. Как говорил Пророк Мухаммед, в желудке должно быть место для трех составляющих: еда, вода и воздух. Это значит, что лучше выходить из-за стола чуть голодным, чем переевшим", - пояснил муфтий Московской области.

Говоря о традиционных блюдах на Уразу, он отметил, что определенного исламом порядка нет: в разных странах и регионах, в том числе России, мусульмане готовят пищу согласно местной кухне.