Путин на следующей неделе примет участие в съезде РСПП

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и вручить премии молодым деятелям культуры.

« "У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны", - сообщает ИС "Вести", уточнив, что глава государства примет участие в съезде РСПП.

"На неделе президент вручит премии молодым деятелям культуры и обсудит проблемы на заседании совета по культуре", - добавляется в сообщении.