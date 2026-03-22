Ученый предупредил об угрозе для российских птиц из-за иранского конфликта - РИА Новости, 22.03.2026
10:23 22.03.2026 (обновлено: 10:24 22.03.2026)
Ученый предупредил об угрозе для российских птиц из-за иранского конфликта
Военные действия в Иране и странах Ближнего Востока угрожают популяции российских перелетных птиц, которые зимовали на побережье Персидского залива, из-за... РИА Новости, 22.03.2026
Ученый предупредил об угрозе для российских птиц из-за иранского конфликта

РИА Новости: конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелетных птиц

ДОХА, 22 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Военные действия в Иране и странах Ближнего Востока угрожают популяции российских перелетных птиц, которые зимовали на побережье Персидского залива, из-за возможной смены маршрутов возвращения в родные места, рассказал РИА Новости исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи.
Ученый напомнил, что конфликт начался в сезон миграции в холодные страны, в том числе Россию, перелетных птиц, многие их которых зимуют на теплом побережье Персидского залива Ирана или арабских стран.
"С учетом вылетов сотен военных самолетов, запусков бомб, ракет высока вероятность, что перелетные птицы не смогут использовать привычный маршрут через воздушное пространство Ирана для возвращения в родные края, а для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется, и грозит сокращением популяции", - пояснил Яфи.
По его словам, экологи региона пока не располагают детальной информацией о воздействии военных действий на окружающую среду в тех районах, которые ими затронуты, поскольку активные боевые действия не позволяют им делать исследования, но губительное воздействие на природу легко представить.
"Война - это разрушение природы. Только представьте, сколько ядовитых веществ оказались в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом, выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолеты, их рев, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных", - отметил ученый.
Кроме того, по его мнению, из-за постоянных перехватов ракет над морем в аравийских монархиях меняется морская экосистема.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
