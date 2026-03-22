Чеченский пророк рассказал, что ждет Россию и мир в будущем

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Чеченский пророк Айзен, чьи предсказания десятилетиями будоражат умы, еще в начале 2020-х заявил: "Россия спасет человечество, но только если народ сплотится". Сегодня его слова обретают зловещую актуальность.

Что сбылось из пророчеств Айзена? И почему второе пришествие Христа, по его словам, уже на пороге?

Пророк из Чечни

Мовсар Халидович Адуев, известный миру как Айзен, — одна из самых загадочных и противоречивых фигур современной России. Родился он в 1949 году на территории современного Казахстана. Вырос в Чечне.

Дар предвидения Айзен открыл в 33 года — возрасте, который многие мистики считают сакральным. По его словам, однажды ночью ему явилась девушка в белом одеянии, которая повела его по солнечному лучу и открыла тайны будущего. С тех пор Айзен начал делать предсказания, которые, как утверждают его последователи, сбываются с пугающей точностью.

В видениях ему открылись смерть матери Терезы и гибель принцессы Дианы, уход с поста президента Бориса Ельцина и даже смертельная болезнь Раисы Горбачевой.

Сам Айзен уверяет, что о его приходе знал даже Нострадамус.

"Будут слушать Россию"

Айзен еще в 2021–2023 годах предрекал, что только сплоченная Россия сможет спасти человечество от глобальных угроз — "буржуазного фашизма", голода и катаклизмов. Он утверждал, что "нашему многонациональному народу суждено спасать человечество", и призывал россиян объединиться, отказавшись от амбиций и эгоизма.

Айзен подчеркивал : "Мобилизовать нужно свои чистые намерения и душевные порывы против империалистического зла".

По его словам, Россия станет центром нового мирового порядка, вокруг которого сплотятся многие страны, уставшие от диктата Запада. Айзен уверял : "Благодаря России мир устоит. Мировая столица будет построена в Российской Федерации. <...> Поверьте, пройдет совсем немного времени — и весь остальной мир будет слушать Россию".

Однако "мировой столицей" станет совсем не Москва. Пророк предсказывал, что город сочтут "неподходящим для столицы" и перенесут ее в другое место.

Катаклизмы и испытания

Пророк неоднократно предупреждал о глобальных катаклизмах — засухах, наводнениях, голоде. Он говорил, что "в мире будет голод, но в России все будет спокойно".

Также он предрекал природные катастрофы, которые могут затронуть даже Санкт-Петербург.

Страшнее всего другое предупреждение Айзена: Россию ждет неожиданное предательство со стороны союзников: "Предательство придет оттуда, откуда его никто не ждет".

В своих выступлениях он подчеркивал, что только объединение поможет избежать худшего: "Нам, многонациональному российскому народу, суждено спасти человечество. Вот что я вам говорю".

Духовное возрождение и второе пришествие

Одним из самых ярких предсказаний Айзена стало утверждение о скором втором пришествии Христа. Пророк уверял , что центр духовного возрождения будет находиться на Кавказе: "Это святая земля. Именно здесь святые люди начнут объединяться в Мировой Союз, здесь появится оазис земного рая".