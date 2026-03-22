Рейтинг@Mail.ru
Большинство постных продуктов в России подешевели в феврале
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:37 22.03.2026 (обновлено: 04:39 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/produkty-2082207184.html
Большинство постных продуктов в России подешевели в феврале
Большинство постных продуктов в России подешевели в феврале
Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T04:37:00+03:00
2026-03-22T04:39:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899136319_0:120:3218:1930_1920x0_80_0_0_5242066dabb1e2ae72a7422a6672151c.jpg
https://ria.ru/20260118/eksperty-2068603905.html
https://ria.ru/20260311/moloko-2079955541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899136319_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_459dedb91ec89d8e4e15e01492917f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику", – сказал он.
Овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели. Так, картофель снизился в цене на 24,1%, капуста - на 18,6%, лук - на 15,4%, свекла - на 10,6%. "Это обусловлено хорошим урожаем прошлого года и достаточными запасами корнеплодов", - объяснил Тренин.
В то же время гречка подешевела на 2,4% благодаря хорошему урожаю и отсутствию ажиотажного спроса. Цены на свежие грибы практически не изменились: рост всего на 0,4%.
Фрукты в основном дешевели. Так, апельсины снизились в цене на 14,6%, бананы - на 8,4%, сухофрукты - на 1,3%.
"Базовые постные продукты, прежде всего, овощи и часть круп, стали более доступными", – подытожил эксперт.
Православный Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля.
Хорошие новостиЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала