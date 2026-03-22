Большинство постных продуктов в России подешевели в феврале

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику", – сказал он.

Овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели. Так, картофель снизился в цене на 24,1%, капуста - на 18,6%, лук - на 15,4%, свекла - на 10,6%. "Это обусловлено хорошим урожаем прошлого года и достаточными запасами корнеплодов", - объяснил Тренин.

В то же время гречка подешевела на 2,4% благодаря хорошему урожаю и отсутствию ажиотажного спроса. Цены на свежие грибы практически не изменились: рост всего на 0,4%.

Фрукты в основном дешевели. Так, апельсины снизились в цене на 14,6%, бананы - на 8,4%, сухофрукты - на 1,3%.

"Базовые постные продукты, прежде всего, овощи и часть круп, стали более доступными", – подытожил эксперт.