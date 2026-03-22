ВС России установили контроль над Потаповкой в Сумской области

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные освободили село Потаповка в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка", — отмечается в сводке.
© Инфографика
Кроме того, они нанесли поражение противнику в районах Великой Чернетчины, Искрисковщины и Новой Сечи, а также у Верхней Писаревки, Веселого, Избицкого, Приколотного и Шевченково в Харьковской области.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 200 боевиков, три ББМ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, склад снарядов и три хранилища материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
