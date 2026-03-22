Посол России рассказал об отношении на Кипре к вступлению в НАТО

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Отношение к возможному вступлению в НАТО на разделенном Кипре "совсем не однозначное", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков.
"Дискуссии на тему возможного вступления Кипра в военный блок начались далеко не вчера. Знаем, что отношение к подобной идее на разделенном острове совсем не однозначное, в том числе по историческим, хорошо известным причинам", - сказал посол.
Со своей стороны глава дипмиссии добавил, что НАТО является рудиментом ушедшей эпохи, стремящееся оправдать свое существование.
Ранее в начале марта кипрский президент Никос Христодулидис заявил, что, если бы завтра можно было присоединиться к НАТО, Кипр подал бы заявку, но в настоящий момент это невозможно из-за политических обстоятельств, в частности, позиции Турции.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.