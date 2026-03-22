Посол рассказал о ситуации с британскими военными базами на Кипре
Говорить о будущем британских военных баз на Кипре сложно, однако киприоты были серьезно встревожены инцидентом с БПЛА, сообщил в интервью РИА Новости посол...
Посол Зязиков: киприоты обеспокоены инцидентом с БПЛА на британской базе
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Говорить о будущем британских военных баз на Кипре сложно, однако киприоты были серьезно встревожены инцидентом с БПЛА, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.
"О перспективах вывода с острова действующих в соответствии с Договором об учреждении Республики Кипр от 1960 года суверенных британских военных баз "Акротири" и "Декелия" говорить пока сложно. Однако киприоты всерьез встревожены инцидентом, наглядно продемонстрировавшим, что подобные объекты не оберегают их от внешних посягательств", - рассказал глава дипмиссии агентству.
Зязиков
отметил, что на Кипре
идет острая общественно-политическая дискуссия по целесообразности иностранного присутствия на острове и потенциального участия Республики в военных альянсах.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании
"Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к данной базе.
Британские территории на Кипре сохранились после подписания соглашения в 1960 году, когда Кипр стал независимым. Великобритания сохранила на острове заморские территории, где находятся военные базы "Акротири" и "Декелия".