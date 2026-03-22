Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоосиново, Староверовка, Тамаргановка в Харьковской области, Коровий Яр, Красный Лиман, Святогорск и Сосновое в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18