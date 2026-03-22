Врач рассказала, можно ли есть один раз в сутки
2026-03-22T04:38:00+03:00
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Питание один раз в сутки может привести к перегрузке обменных процессов, появится слабость, раздражительность, изжога и тяжесть в желудке после еды, заявила РИА Новости врач-терапевт Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.
"Прием пищи один раз в сутки возможен в рамках некоторых диетических подходов, однако для большинства людей такой режим не является физиологичным и может приводить к перегрузке обменных процессов: резким колебаниям уровня глюкозы в крови, повышенной нагрузке на поджелудочную железу и может провоцировать переедание", - сказала Якимова
По ее словам, на фоне такого редкого питания могут появиться слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, а со стороны ЖКТ — изжога и тяжесть в желудке после еды.