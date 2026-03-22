Врач объяснила, почему фрукты в марте могут быть невкусными

КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Фрукты в марте могут быть невкусными, потому что теряют влагу от длительного хранения, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

"Если фрукт был собран в августе/в сентябре, то он хранится в течение четырёх - пяти месяцев и, возможно, более, то теряет влагу, становится менее сочным, более рыхлым, ватным, менее ароматным и, естественно, менее полезным, поскольку часть витаминов в таком продукте уже давно разрушилась", – сказала Светлана Банных.