Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием
Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием - РИА Новости, 22.03.2026
Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием
Завтрак в течение часа после пробуждения помогает контролировать аппетит днем и не переедать на ночь, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава
2026-03-22T03:21:00+03:00
2026-03-22T03:21:00+03:00
2026-03-22T03:21:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием
РИА Новости: завтрак помогает контролировать аппетит и не переедать ночью
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Завтрак в течение часа после пробуждения помогает контролировать аппетит днем и не переедать на ночь, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Отказываться от завтрака не рекомендуется. Приём пищи в течении часа после пробуждения заряжает энергией на целый день, помогает контролировать аппетит и снижает риски вечерних перееданий. Однако необходимо помнить, что не менее важным является качественный состав вашего питания. Каждый основной прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы", - отметила врач.
Ямилова добавила, что нужно стремиться к максимально возможному разнообразию своего рациона, используя разные виды продуктов растительного и животного происхождения. Важно избегать рафинированных, переработанных, высокоуглеводных продуктов и фастфуда.