Диетолог назвала способ борьбы с вечерним перееданием

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Завтрак в течение часа после пробуждения помогает контролировать аппетит днем и не переедать на ночь, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Отказываться от завтрака не рекомендуется. Приём пищи в течении часа после пробуждения заряжает энергией на целый день, помогает контролировать аппетит и снижает риски вечерних перееданий. Однако необходимо помнить, что не менее важным является качественный состав вашего питания. Каждый основной прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы", - отметила врач.