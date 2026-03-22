Песков процитировал мудрого дипломата, отвечая на вопрос о Евросоюзе

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не поминает европейские государства матерными словами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о высказывании одного мудрого дипломата про то, что дипломатия - это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти.