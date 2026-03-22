14:15 22.03.2026
Убийства лидеров Ирана не останутся без последствий, заявил Песков
Убийства лидеров Ирана будут иметь очень глубокие последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.03.2026
Песков: убийства лидеров Ирана будут иметь глубокие последствия

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Убийства лидеров Ирана будут иметь очень глубокие последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей руководства суверенного Ирана, тем более их убийства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
