В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США - РИА Новости, 22.03.2026
01:23 22.03.2026 (обновлено: 02:03 22.03.2026)
В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США
В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США - РИА Новости, 22.03.2026
В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США
Сотрудник американского госдепартамента Крис Карран впервые принял участие в прошедших в субботу переговорах по урегулированию украинского кризиса во Флориде –... РИА Новости, 22.03.2026
в мире
флорида
украина
сша
стив уиткофф
джош грюнбаум
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20260322/uitkoff-2082195574.html
https://ria.ru/20260321/ukraina-2082101727.html
флорида
украина
сша
в мире, флорида, украина, сша, стив уиткофф, джош грюнбаум, джаред кушнер
В мире, Флорида, Украина, США, Стив Уиткофф, Джош Грюнбаум, Джаред Кушнер
В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США

В переговорах по Украине впервые принял участие советник Госдепа США Крис Карран

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 22.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – РИА Новости. Сотрудник американского госдепартамента Крис Карран впервые принял участие в прошедших в субботу переговорах по урегулированию украинского кризиса во Флориде – о его участии в соответствующих дискуссиях ранее не сообщалось.
Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф ранее сообщил о констркутивных переговорах с делегацией из Украины. США на переговорах, помимо самого Уиткоффа, представляли Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике госдепартамента Крис Карран.
Об участии последнего впервые сообщается публично. На сайте госдепартамента о Карране указано немного – он представлен как сотрудник Управления планирования политики госдепартамента США (Office of Policy Planning).
Карран, как и Грюнбаум, появился на переговорах неожиданно – последний с переговоров во Флориде "дослужился" до участия в дискуссиях в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.
В миреФлоридаУкраинаСШАСтив УиткоффДжош ГрюнбаумДжаред Кушнер
 
 
