В ЕС опасаются, что угодили в ловушку Орбана, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются, что "попали в ловушку" Виктора Орбана и невольно выставили его перед венграми единственным защитником интересов страны, пишет издание Politico.

Будапешт 20 февраля заблокировал выделение Киеву кредита ЕС в 90 миллиардов евро до тех пор, пока украинские власти не запустят якобы поврежденный трубопровод "Дружба" . Это вызывает недовольство остальных лидеров стран сообщества. На последнем саммите, проходившем с 19 по 20 марта, им так и не удалось переубедить Орбана.