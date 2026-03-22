В ЕС опасаются, что угодили в ловушку Орбана, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В ЕС опасаются, что "попали в ловушку" Виктора Орбана и невольно выставили его перед венграми единственным защитником интересов страны, пишет издание Politico.
"Орбан приводит их в бешенство. Некоторые наиболее рьяные его европейские критики беспокоятся, что лидеры ЕС угодили в ловушку, тщательно расставленную аккурат к последнему этапу напряженной борьбы на парламентских выборах в Венгрии", — говорится в публикации.
По данным СМИ, в последний раз такое возмущение членов Евросоюза вызывала только экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.
Будапешт 20 февраля заблокировал выделение Киеву кредита ЕС в 90 миллиардов евро до тех пор, пока украинские власти не запустят якобы поврежденный трубопровод "Дружба". Это вызывает недовольство остальных лидеров стран сообщества. На последнем саммите, проходившем с 19 по 20 марта, им так и не удалось переубедить Орбана.
В пятницу Politico сообщало, что если ситуация не изменится, Евросоюз рассмотрит контрмеры, в частности, подачу иска против Венгрии в Европейский суд.
