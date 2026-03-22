Опрос показал, сколько американцев не поддерживают Трампа
Шесть из десяти американских граждан не поддерживают президента США Дональда Трампа, следует из результатов опроса телеканала CBS и компании YouGov.
CBS: 6 из 10 американцев не поддерживают Трампа
Согласно результатам опроса, 60% респондентов негативно оценивают деятельность Дональда Трампа
на посту президента США
, тогда как рейтинг одобрения американского лидера составляет 40%.
Только каждый третий из респондентов одобрил деятельность Трампа по борьбе с инфляцией. Более половины респондентов (55%) не согласны с миграционной политикой Трампа, а стратегию президента в отношении Ирана
не одобряют 62%.
Опрос проводился 17-20 марта среди 3335 американцев. Погрешность составляет 2,1 процентных пункта.
Ранее Трамп предложил приравнять к преступлениям ложные опросы общественного мнения. Он заявил, что ложные соцопросы вышли из-под контроля, а настоящие показатели общественного одобрения его политики "они отказываются публиковать".
Сам Трамп не раз заявлял об успехах проводимой им политики. Ранее он назвал потрясающим первый год своего второго президентского срока, признавшись, что не думает, что у кого-либо из прежних лидеров США он был настолько успешным.