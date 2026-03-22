22:17 22.03.2026
В Иерусалиме рассказали, как пройдет церемония схождения Благодатного огня
В Иерусалиме рассказали, как пройдет церемония схождения Благодатного огня

© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2025 году
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2025 году. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 22 мар - РИА Новости. Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится, даже если действующие ограничения в сфере безопасности сохранятся, однако, вероятно, доступ паломников будет запрещен, рассказал РИА Новости дьякон Ваге, служащий в армянском пределе храма.
"Церемония в Великую субботу, 11 апреля, будет проведена. Возможно, случится так, что обряд будет совершен сугубо при участии церковных служителей и внутреннего персонала храма. То есть вход людей будет невозможен", - сообщил священнослужитель.
Ранее в Иерусалиме закрыли общественный доступ к главным святыням трех монотеистических религий в связи с начавшейся эскалацией на Ближнем Востоке. Это было сделано из соображений безопасности на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован бомбоубежищами.
За время конфликта рядом со святынями несколько раз падали ракетные осколки, однако сами исторические здания не пострадали.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
