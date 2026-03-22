В Одессе патруль ТЦК пришел в ресторан и мобилизовал поваров

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины пришли в ресторан и мобилизовали поваров, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Патруль ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Одессе нагрянул на кухню одного из ресторанов и мобилизовал поваров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео показано, как в помещение заходит группа мужчин с закрытыми лицами. Просьбу сотрудников заведения показать документы они игнорируют.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.