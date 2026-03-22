В Новосибирской области будут развивать пострадавшие от пастереллеза села

НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Социально-экономическому развитию пострадавших от пастереллеза сел Новосибирской области уделят особое внимание для сохранения в них населения, проекты по развитию в них инфраструктуры будут реализованы в первую очередь, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.
"Для восстановления сел, которые попали в эту сложную ситуацию, без преувеличения, трагедию, для сохранения сельского населения в этих населенных пунктах особое внимание мы будем уделять социально-экономическому развитию именно этих населенных пунктов. Все запланированные мероприятия по поддержке и развитию инфраструктуры будут реализовываться в отношении этих населенных пунктов в первую очередь, в приоритетном порядке", - сказал он.
Ранее он сообщал, что в Новосибирской области уже 17 дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Однако для полной стабилизации ситуации необходимо выполнить все строгие карантинные меры, в том числе завершить изъятие скота. Эти мероприятия осталось выполнить в двух селах Ордынского района – Новопичугово и Козихе.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе действует режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.