В Новосибирской области будут развивать пострадавшие от пастереллеза села

НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Социально-экономическому развитию пострадавших от пастереллеза сел Новосибирской области уделят особое внимание для сохранения в них населения, проекты по развитию в них инфраструктуры будут реализованы в первую очередь, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.

"Для восстановления сел, которые попали в эту сложную ситуацию, без преувеличения, трагедию, для сохранения сельского населения в этих населенных пунктах особое внимание мы будем уделять социально-экономическому развитию именно этих населенных пунктов. Все запланированные мероприятия по поддержке и развитию инфраструктуры будут реализовываться в отношении этих населенных пунктов в первую очередь, в приоритетном порядке", - сказал он.