15:17 22.03.2026
ОАЭ за сутки перехватили четыре баллистические ракеты и 25 дронов
Системы ПВО ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников за сутки, говорится в заявлении эмиратского минобороны. РИА Новости, 22.03.2026
Минобороны ОАЭ: ПВО за сутки перехватила четыре баллистические ракеты и 25 БПЛА

Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 22 мар - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников за сутки, говорится в заявлении эмиратского минобороны.
"Системы ПВО ОАЭ сегодня перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети X.
В заявлении отмечается, что с начала конфликта на Ближнем Востоке системы ПВО ОАЭ перехватили 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1773 беспилотных летательных аппарата.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
