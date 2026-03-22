Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и дронов

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство обороны ОАЭ заявило, что ПВО страны работает над перехватом ракет и дронов, выпущенных из Ирана, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Министерство обороны ОАЭ заявило, что противовоздушная оборона реагирует на движущиеся в направлении страны ракеты и БПЛА со стороны Ирана", - указывает телеканал.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.