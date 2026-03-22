17:09 22.03.2026
Страны НАТО составляют план действий в Ормузском проливе, заявил Рютте
Страны НАТО составляют план действий в Ормузском проливе, заявил Рютте
Группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с четверга занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе,... РИА Новости, 22.03.2026
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Марк Рютте, Дональд Трамп, Кайя Каллас, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Страны НАТО составляют план действий в Ормузском проливе, заявил Рютте

Рютте: страны НАТО работают над планом разблокировки Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с четверга занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
"С четверга группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО... работает вместе для... обеспечения того, чтобы Ормузский пролив стал свободен (для судоходства - ред.), как только это станет возможным", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Рютте отметил, что помимо членов НАТО в работе участвуют Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн. При этом он не уточнил, когда страны будут готовы приступить к реальным действиям в проливе.
"Очевидно, что военная кампания (в Иране - ред.) всё еще продолжается, поэтому сейчас мы работаем с этими странами, а также с США, чтобы оценить, когда и как мы можем этого добиться", - добавил генсек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
