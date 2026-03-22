Страны НАТО составляют план действий в Ормузском проливе, заявил Рютте

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с четверга занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"С четверга группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО... работает вместе для... обеспечения того, чтобы Ормузский пролив стал свободен (для судоходства - ред.), как только это станет возможным", - сказал он в эфире телеканала Fox News.