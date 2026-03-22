https://ria.ru/20260322/nagrady-2082205245.html
"Ветераны России" предложили создать реестр утраченных наград
"Ветераны России" предложили создать реестр утраченных наград - РИА Новости, 22.03.2026
"Ветераны России" предложили создать реестр утраченных наград
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями создать единый...
2026-03-22T03:50:00+03:00
2026-03-22T03:50:00+03:00
2026-03-22T03:50:00+03:00
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155094/69/1550946953_0:338:1501:1182_1920x0_80_0_0_e5123de817b53b8d9e4d28890ee18d07.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155094/69/1550946953_0:96:1501:1221_1920x0_80_0_0_392d7cbe98af2600c7a968074b628eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
"Ветераны России" предложили создать реестр утраченных наград
РИА Новости: "Ветераны России" предложили создать реестр похищенных наград
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями создать единый реестр утраченных и похищенных государственных наград, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
"Необходимо создание единой базы утраченных и похищенных наград. Мы предлагаем МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией
и ветеранскими организациями сформировать реестр наград, которые были утрачены или похищены, в том числе у наследников", - сказал Резяпов.
Кроме того, "Ветераны России" заявили о необходимости установления контроля за вывозом госнаград за границу.
"Необходимо на таможенном уровне ввести обязательное предъявление документов, подтверждающих право - удостоверение к награде, свидетельство о наследстве - для всех лиц, вывозящих государственные награды", - отметил председатель движения.
По его словам, нужно расширить перечень культурных ценностей, вывоз которых ограничен, а также усилить взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством культуры РФ и правоохранительными органами.