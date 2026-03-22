03:50 22.03.2026
"Ветераны России" предложили создать реестр утраченных наград
Дарья Буймова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями создать единый реестр утраченных и похищенных государственных наград, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
"Необходимо создание единой базы утраченных и похищенных наград. Мы предлагаем МВД России совместно с Минобороны, Росгвардией и ветеранскими организациями сформировать реестр наград, которые были утрачены или похищены, в том числе у наследников", - сказал Резяпов.
Кроме того, "Ветераны России" заявили о необходимости установления контроля за вывозом госнаград за границу.
"Необходимо на таможенном уровне ввести обязательное предъявление документов, подтверждающих право - удостоверение к награде, свидетельство о наследстве - для всех лиц, вывозящих государственные награды", - отметил председатель движения.
По его словам, нужно расширить перечень культурных ценностей, вывоз которых ограничен, а также усилить взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством культуры РФ и правоохранительными органами.
