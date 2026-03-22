В Москве высота снежного покрова за сутки снизилась на три сантиметра

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве за сутки уменьшилась еще на три сантиметра и в воскресенье составила 20 сантиметров на ВДНХ, что на восемь сантиметров ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.