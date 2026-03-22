В Москве высота снежного покрова за сутки снизилась на три сантиметра

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве за сутки уменьшилась еще на три сантиметра и в воскресенье составила 20 сантиметров на ВДНХ, что на восемь сантиметров ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Леус уточнил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покров составила от 17 сантиметров в Тушино и МГУ до 22 сантиметров на Балчуге, за стуки уменьшение составило два-четыре сантиметра, в Новой Москве высота снежного покрова - 26 сантиметров, что на два сантиметра ниже субботних значений.
"В Московской области снега от 35 сантиметров на юге, в Кашире и Коломне, до пяти сантиметров на севере, в Клину. Высота снежного покрова в Подмосковье снизилась за сутки на один-семь сантиметров", - добавил синоптик.