В Москве в вагоне поезда произошло задымление

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задымление произошло в вагоне поезда дальнего следования в Москве из-за хулиганских действий пассажира, предварительно, за медпомощью никто не обращался, сообщили РИА Новости в РЖД.

« "Сегодня в 06.12 на станции "Москва-Пассажирская-Ярославская" после прибытия поезда… "Череповец-1" в 11-м вагоне произошло задымление из-за хулиганских действий пассажира", - сказали агентству в компании.

Задымление ликвидировали силами поездной бригады с применением первичных средств пожаротушения, уточнили агентству в РЖД

"По предварительным данным, в результате происшествия за медицинской помощью никто не обращался", - добавила компания.