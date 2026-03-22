Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной - РИА Новости, 22.03.2026
21:54 22.03.2026 (обновлено: 22:47 22.03.2026)
Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной
Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной - РИА Новости, 22.03.2026
Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной
Космонавты на Международной космической станции будут дистанционно управлять кораблём "Прогресс МС-33", чтобы пристыковать его к МКС, они готовы к этой работе,... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T21:54:00+03:00
2026-03-22T22:47:00+03:00
байконур (город)
олег кононенко
сергей кудь-сверчков
роскосмос
центр подготовки космонавтов
байконур (город)
байконур (город), олег кононенко, сергей кудь-сверчков, роскосмос, центр подготовки космонавтов
Байконур (город), Олег Кононенко, Сергей Кудь-Сверчков, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной

Роскосмос: космонавты пристыкуют корабль "Прогресс МС-33" к МКС

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции будут дистанционно управлять кораблём "Прогресс МС-33", чтобы пристыковать его к МКС, они готовы к этой работе, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
Корабль был запущен 22 марта с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Стыковка ожидается 24 марта. После выведения "Прогресса МС-33" на орбиту, одна из антенн системы автоматической стыковки "Курс" осталась в нераскрытом положении.
«

"Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, слова которого приводит "Роскосмос", эта операция "регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой".
Как уточнил "Роскосмос", операцию стыковки проведёт космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Байконур (город)Олег КононенкоСергей Кудь-СверчковРоскосмосЦентр подготовки космонавтов
 
 
