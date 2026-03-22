Космонавты вручную пристыкуют "Прогресс МС-33" к МКС из-за сбоя с антенной

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции будут дистанционно управлять кораблём "Прогресс МС-33", чтобы пристыковать его к МКС, они готовы к этой работе, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
Корабль был запущен 22 марта с Байконура на ракете "Союз-2.1а". Стыковка ожидается 24 марта. После выведения "Прогресса МС-33" на орбиту, одна из антенн системы автоматической стыковки "Курс" осталась в нераскрытом положении.
"Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.
Как отметил начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, слова которого приводит "Роскосмос", эта операция "регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой".
Как уточнил "Роскосмос", операцию стыковки проведёт космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
