"Мира не будет". В Германии сделали неожиданное заявление о России

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за мирное разрешение ситуации, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. Он также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.