20:15 22.03.2026
"Мира не будет". В Германии сделали неожиданное заявление о России
Мира в Европе не будет без участия России, заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью... РИА Новости, 22.03.2026
Лидер АдГ Вайдель: мира в Европе невозможно достичь без России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мира в Европе не будет без участия России, заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью сербской газете "Политика".
"Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания", — отметила она.
Вайдель также добавила, что, по ее мнению, мир на Украине "возможен только благодаря переговорам".
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за мирное разрешение ситуации, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. Он также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
