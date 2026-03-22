Маск представил проект Terafab по производству чипов

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск официально объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем.

"Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab… Мы начнем с (создания - ред.) высокотехнологичного производства здесь, в Остине (в штате Техас - ред.)", - заявил Маск на презентации.

Маск пояснил, что проект будет реализовываться компаниями Tesla , xAI и SpaceX

Американский предприниматель добавил, что, тогда как в настоящее время совокупное энергетическое потребление всех ИИ-чипов составляет около 20 гигаватт, Terafab будет стремиться к показателю в один тераватт в год.

По словам Маска, производство будет сосредоточено на двух типах чипов, первые будут предназначены для машин и роботов, а вторые - для применения в космосе.