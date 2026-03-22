Пропавшего в Карелии мальчика нашли живым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик из Петрозаводска, местонахождение которого было неизвестно с 18 марта, найден живым, сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.

« "Найден, жив", - говорится на странице поисковиков в соцсети "ВКонтакте".

Как уточняется в Telegram-канале полиции Карелии , в исчезновении ребенка не было криминальной составляющей.

В воскресенье источник, знакомый с ходом поисков мальчика, рассказывал РИА Новости, что тот и прежде сбегал из дома.