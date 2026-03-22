Назван самый опасный для человека цвет льда в марте

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Самым опасным для человека считается лёд, имеющий желтый оттенок, в таком случае выход на лёд водоема категорически запрещен, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В ведомстве отметили, что смертельно опасным мартовский лёд делают установившиеся плюсовые температуры и солнце. Лёд кажется толстым только на первый взгляд, в действительности он становится хрупким, игольчатым и не выдерживает вес человека.

« "Самый опасный цвет льда – желтого оттенка", - сказала Сабуркина.

Она подчеркнула, что выход на лёд запрещен, если его толщина меньше 12 сантиметров. Визуальной подсказкой послужит оттенок льда.

« "Безопасный лёд имеет синеватый оттенок, в два раза тоньше - матово-белый лёд", - добавила представитель ведомства.

Она порекомендовал не проверять лёд на прочность ударом ноги – для этого можно использовать пешню или палку. Если после удара появится вода, нужно немедленно возвращаться на берег.

Следует также избегать опасных участков с торчащими кустами, камышами, быстрым течением, мест впадения ручьев и выхода грунтовых вод, находящихся рядом гидротехнических сооружений и мест сброса воды.