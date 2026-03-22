Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 22.03.2026 (обновлено: 06:01 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/led-2082211806.html
Назван самый опасный для человека цвет льда в марте
2026-03-22T06:00:00+03:00
2026-03-22T06:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22816/25/228162575_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d974e00b2f0e56447d614365ad861fb8.jpg
Назван самый опасный для человека цвет льда в марте

© РИА НовостиЛед
Лед - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости
Лед. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Самым опасным для человека считается лёд, имеющий желтый оттенок, в таком случае выход на лёд водоема категорически запрещен, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
В ведомстве отметили, что смертельно опасным мартовский лёд делают установившиеся плюсовые температуры и солнце. Лёд кажется толстым только на первый взгляд, в действительности он становится хрупким, игольчатым и не выдерживает вес человека.
Лед на поверхности Финского залива - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Самый опасный цвет льда – желтого оттенка", - сказала Сабуркина.
Она подчеркнула, что выход на лёд запрещен, если его толщина меньше 12 сантиметров. Визуальной подсказкой послужит оттенок льда.
"Безопасный лёд имеет синеватый оттенок, в два раза тоньше - матово-белый лёд", - добавила представитель ведомства.
Она порекомендовал не проверять лёд на прочность ударом ноги – для этого можно использовать пешню или палку. Если после удара появится вода, нужно немедленно возвращаться на берег.
Тонкие льдины на озере - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Следует также избегать опасных участков с торчащими кустами, камышами, быстрым течением, мест впадения ручьев и выхода грунтовых вод, находящихся рядом гидротехнических сооружений и мест сброса воды.
"Следуя по льду группой, соблюдайте дистанцию в 5–6 метров друг от друга, не выходите на лед в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения", - заключила Сабуркина.
Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала