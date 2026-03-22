Что написал моряк с "Курска" в последние часы жизни - РИА Новости, 22.03.2026
09:55 22.03.2026 (обновлено: 13:11 22.03.2026)
Что написал моряк с "Курска" в последние часы жизни
Что написал моряк с "Курска" в последние часы жизни - РИА Новости, 22.03.2026
Что написал моряк с "Курска" в последние часы жизни
В 2000-м году атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море. Вся страна следила за попытками спасения — и замирала в надежде, что кого-то удастся... РИА Новости, 22.03.2026
Что написал моряк с "Курска" в последние часы жизни

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В 2000-м году атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море. Вся страна следила за попытками спасения — и замирала в надежде, что кого-то удастся вытащить живым.
Спустя два месяца водолазы нашли в кармане одного из погибших моряков записку. Что успел написать командир турбинной группы Дмитрий Колесников?

Взрыв, разорвавший корпус

На борту атомного подводного крейсера "Курск" 12 августа 2000 года взорвалась торпеда. Через минуты сдетонировал весь боезапас. Лодка легла на дно.
Дмитрий Колесников был капитан-лейтенантом и занимал должность командира турбинной группы дивизиона движения (7-й отсек). После взрывов он вместе с 23 товарищами оказался в западне 9-го отсека. Два отсека были уничтожены взрывом, еще три охвачены огнем.
Воздух становился все более загрязненным. Вода прибывала. Кто-то попытался очистить атмосферу специальными картриджами — но они взрывались при контакте с водой. Произошел пожар, ставший еще одним ударом для запертых внутри людей.

Записка, прижатая к сердцу

В октябре 2000-го, спустя два месяца после гибели "Курска", во время водолазных работ нашли тело Дмитрия Колесникова. В левом нагрудном кармане, который он прижимал к сердцу рукой, лежали два листа бумаги, свернутые вчетверо. Морская вода повредила записку, но текст прочитать было можно.
Дмитрию на момент гибели было 27 лет. Всего за два дня до трагедии, 10 августа 2000 года, он отметил свой день рождения. Он был потомственным моряком в третьем поколении и всего за четыре месяца до похода на "Курске" женился на Ольге.
Димитрия — дочь жены Колесникова от второго брака — бережно хранит память о нем. Она вспоминает слова матери:
"Мама рассказывала, что когда подняли тело Дмитрия, оно наполовину было обгоревшее, особенно сильно пострадало лицо. Ее не хотели допускать на опознание, потому что "страшно", но она все равно пошла. "Узнала Митю по зубам" — как она рассказывала. Для нее он оставался любимым и родным человеком, а любимые и родные никогда не будут в твоих глазах чем-то пугающим".
Рапорт и прощание

Колесников оставил записку. Отчасти это был рапорт командира, отчасти — весточка родным.
Первая часть — короткая, личная: "Олечка, я тебя люблю, не переживай сильно. Г. В. привет. Моим привет. Митя. 15.15". Олечка — его жена Ольга. Г. В. — теща Галина Васильевна. "Моим" — мама, папа и брат.
Судя по изменившемуся почерку, позже он дописал: "Здесь темно писать, но наощупь попробую… Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/c отсеков, некоторые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников".
Л/с — это стандартная военная аббревиатура, которая расшифровывается как "личный состав". В контексте записки это означало пофамильный список всех моряков, которые находились вместе с ним.
Капитан-лейтенант, оставшись за старшего на терпящей крушение лодке, вел бортовой журнал. Он выполнял долг до конца — и одновременно прощался.
Дмитрий не пережил те события. Атомная подлодка стала общей могилой для всех 118 моряков.
 
 
 
