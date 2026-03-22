В Крыму легковушка столкнулась с маршруткой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси в городе Керчь на востоке Крыма, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД республики.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле пострадал водитель, пассажир 2002 года рождения погиб на месте. Пассажиры маршрутного транспортного средства не пострадали", - говорится в сообщении .

По данным ведомства, водитель "Лада Приора" 1995 года рождения допустил неуправляемый занос с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой под управлением водителя 1981 года рождения.