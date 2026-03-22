Посольство США выразило солидарность родным жертв теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посольство США в Москве выразило солидарность родным и близким жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в годовщину трагедии.

Женщина возлагает цветы к мемориалу у павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии

В дипмиссии подчеркнули, что американский народ выражает "солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших".