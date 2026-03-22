Посольство США выразило солидарность родным жертв теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посольство США в Москве выразило солидарность родным и близким жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в годовщину трагедии.
"Прошло два года с того страшного дня, когда произошло чудовищное террористическое нападение на "Крокус Сити Холл" — место, где люди собирались ради музыки, радости и общения. Время не стирает боль утраты. Мы помним о семьях, которые до сих пор несут тяжесть невосполнимого горя, и выживших, чьи жизни навсегда изменились в тот день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Женщина возлагает цветы к мемориалу у павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
Женщина возлагает цветы к мемориалу у павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
В дипмиссии подчеркнули, что американский народ выражает "солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.