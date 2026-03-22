К мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе" несут цветы

КРАСНОГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Цветы несут к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во вторую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.