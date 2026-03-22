К мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе" несут цветы

КРАСНОГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Цветы несут к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во вторую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Утром мемориал рядом с концертным залом украсили множеством свежих роз и гвоздик. Почтить память жертв трагедии к мемориалу приходят неравнодушные люди.
Цветы у мемориала возле павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
© РИА НовостиЦветы у мемориала возле павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
Цветы у мемориала возле павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
Цветы у мемориала возле павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
Цветы у мемориала возле павильона "Крокус Экспо" в Красногорске во вторую годовщину трагедии
Возложить цветы также пришли участники движения "Общероссийский народный фронт" и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
На входе на территорию "Крокус сити холла" установлены металлодетекторы. У мемориала дежурят волонтеры Подмосковья.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Второй Западный окружной военный суд 12 марта приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.