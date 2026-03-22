Рейтинг@Mail.ru
К мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе" несут цветы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:57 22.03.2026 (обновлено: 11:27 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/krokus-2082230115.html
К мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе" несут цветы
Цветы несут к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во вторую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T10:57:00+03:00
2026-03-22T11:27:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
крокус сити холл
общероссийский народный фронт
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082231548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55cd35c9524fd6be885b045c20db6b25.jpg
https://ria.ru/20260312/sud-2080281731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье По данным СК, 22 марта 2004 года в "Крокусе" погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.
2026-03-22T10:57
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082231548_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b6a38d73616318f2a5e4c191928e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК, 22 мар - РИА Новости. Цветы несут к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во вторую годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Утром мемориал рядом с концертным залом украсили множеством свежих роз и гвоздик. Почтить память жертв трагедии к мемориалу приходят неравнодушные люди.
Возложить цветы также пришли участники движения "Общероссийский народный фронт" и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
На входе на территорию "Крокус сити холла" установлены металлодетекторы. У мемориала дежурят волонтеры Подмосковья.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Второй Западный окружной военный суд 12 марта приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала