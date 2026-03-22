Вопрос о будущем "Крокус Сити Холла" пока не обсуждается

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем использовании площадки "Крокус сити холл", где ранее располагался концертный зал, на данный момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Крокус Групп" Артём Бассараба.

"Определение будущего для места, где располагался концертный зал, на данный момент не стоит на повестке", - сказал он, комментируя вопрос будущего " Крокус сити холла ".

Бассараба отметил, что все текущие работы проводятся для полноценного функционирования третьего павильона "Экспо" - для безопасного и комфортного пребывания в здании посетителей выставок и работников.

"Сейчас это приоритетная задача", - подчеркнул он.