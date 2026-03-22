Вопрос о будущем "Крокус Сити Холла" пока не обсуждается
Вопрос о дальнейшем использовании площадки "Крокус сити холл", где ранее располагался концертный зал, на данный момент не обсуждается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T06:29:00+03:00
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем использовании площадки "Крокус сити холл", где ранее располагался концертный зал, на данный момент не обсуждается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Крокус Групп" Артём Бассараба.
"Определение будущего для места, где располагался концертный зал, на данный момент не стоит на повестке", - сказал он, комментируя вопрос будущего "Крокус сити холла
".
Бассараба отметил, что все текущие работы проводятся для полноценного функционирования третьего павильона "Экспо" - для безопасного и комфортного пребывания в здании посетителей выставок и работников.
"Сейчас это приоритетная задача", - подчеркнул он.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.