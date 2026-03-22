В Кремле отметили сплочение иранского народа вокруг руководства страны - РИА Новости, 22.03.2026
14:02 22.03.2026
В Кремле отметили сплочение иранского народа вокруг руководства страны
Военные действия против Ирана привели к большему сплочению иранского народа вокруг руководства страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дмитрий песков
павел зарубин
военная операция сша и израиля против ирана
Песков: агрессия против Ирана привела к сплочению народа вокруг руководства

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военные действия против Ирана привели к большему сплочению иранского народа вокруг руководства страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Мы видим, что, к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ. Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно - что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Как им удалось?" В Британии началась паника после неожиданного хода Ирана
Вчера, 11:01
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
Вчера, 09:33
 
