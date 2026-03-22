Потомки Чингисхана в Кремле: как "золотой род" служил русским царям
08:00 22.03.2026
Потомки Чингисхана в Кремле: как "золотой род" служил русским царям
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоказ выставки "Потомки Чингисхана. Русь и мир" в Москве
Показ выставки "Потомки Чингисхана. Русь и мир" в Москве
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Проект "Потомки Чингисхана. Русь и мир", приуроченный к 220‑летию Оружейной палаты, стал первым в череде юбилейных событий Музеев Московского Кремля. На открытие масштабной выставки приехал глава Национального музея Чингисхана академик Чулуун Сампилдондов (Монголия). О самых интересных экспонатах, а также об истории знаменитой сокровищницы — в материале РИА Новости.

Открытие в Год единства народов России

Выставка "Потомки Чингисхана. Русь и мир" рассказывает о том, как выходцы из "золотого рода" встраивались в русскую историю — от отношений с Ордой до принятия крещения, династических браков и придворной службы.
Экспозиция объединила более 150 предметов из многих собраний — от кремлевской сокровищницы до региональных хранилищ, из Эрмитажа, Исторического и Русского музеев, Фонда Марджани и других.
"Мы рассказываем о том, каким образом складывались взаимоотношения монгольского и русского этносов на протяжении многих столетий, делая акцент на XV-XVII веках, когда после распада огромного государства Чингисхана на территории татаро-монгольской империи образовался целый ряд улусов, и показываем, как затем происходило взаимодействие славянской и татаро-монгольской элит", — объяснила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
"Сегодняшняя экспозиция открывает совершенно новые возможности для исследования не только русского народа, но и монголов, — отметил гендиректор Национального музея Чингисхана Чулуун Сампилдондов. — Мы, историки и исследователи, можем объективно изучать Золотую Орду и Монгольскую империю, связи русского государства и татар, их культурные взаимовлияния, династические браки и придворный церемониал".

220 лет сокровищнице: от казны Ивана Калиты до музея для всех

Оружейная палата — старейший музей Москвы. Еще в XIV веке великие князья собирали сокровища, которые хранились в Казенном дворе между Архангельским и Благовещенским соборами. Это была частная казна, но к концу XV столетия она приобрела статус официального государственного хранилища. В XVI веке в летописях впервые появляется название "оружничая палата" — так именовали мастерские, где создавали и хранили оружие. Пожар 1547 года уничтожил тогдашнее здание, но не остановил накопление ценностей.
При Петре I произошло важное преобразование: в 1720-м царь объединил Царицыну мастерскую палату, Казенный двор, Конюшенную казну и сокровища Патриаршей ризницы в единое ведомство — "Мастерскую и Оружейную палату". Это положило конец раздаче драгоценностей придворным в качестве жалования. С 1728-го хранилище стало функционировать исключительно как собрание исторических и художественных ценностей.
Указ Александра I от 10 марта 1806-го стал поворотным моментом: Оружейная палата официально обрела статус музея. Для нее построили здание на Сенатской площади, но оно оказалось сырым и холодным — отопление не смонтировали из‑за риска пожаров. Во время Отечественной войны 1812 года коллекцию эвакуировали в Нижний Новгород. Разработанные тогда принципы упаковки и описи ценностей позже использовали и в 1941-м. После возвращения экспозицию открыли для посетителей, но только дворян и купцов — простолюдины получили доступ лишь после революции 1917-го.
Современное здание в русско-византийском стиле, где Оружейная палата располагается сегодня, возвел Константин Тон в 1851-м как часть ансамбля Большого Кремлевского дворца. С 1960-го Оружейная палата входит в состав Государственных музеев Московского Кремля.

Два зала, одна тема: как устроена экспозиция о Чингизидах

Новая юбилейная выставка заняла две площадки в Московском Кремле. В Патриаршем дворце посетители погружаются в эпоху XIII-XV веков: здесь представлены символы власти монгольской державы, культурное и религиозное разнообразие, династические браки между русскими князьями и ордынской знатью. Там же можно увидеть комплекс одежды монгольской аристократки с высоким головным убором — боккой из коллекции Фонда Марджани — рядом с фреской того же периода из Эрмитажа, где знатная дама изображена в подобном наряде.
Успенская звонница отведена под историю государств, возникших после распада Золотой Орды: Крымского, Казанского, Астраханского ханств, чингизидских династий Центральной Азии и Сибири. Отдельный раздел посвящен Касимовскому царству — уникальному образованию в составе русского государства, где правящая элита исповедовала ислам.

Предметы с историей: что показывают впервые

Среди полутора сотен экспонатов есть и те, которые посетители увидят впервые.
Пояс из 70 золоченых накладок, принадлежавший ордынскому аристократу, никогда прежде не выставлялся. Также впервые публике представят "Джами ат-Таварих" ("Сборник летописей") из Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета — рукопись, составленную придворным касимовского царя Ураз-Мухаммеда. В этом тексте автор сравнивает Бориса Годунова, сюзерена Касимовского ханства, с Чингисханом и называет его Белым Падишахом.
В экспозицию вошли практически все известные памятники, достоверно связанные с потомками Чингисхана при русском дворе. Футляр для Корана касимовского царя Ураз-Мухаммеда предоставил Эрмитаж. Драгоценная фляга-сулея, подаренная царевичем Сеид-Бурханом царю Алексею Михайловичу, и знаменитая "Шапка Кучумовская" — из кремлевского собрания. Впервые одновременно показана большая часть коллекции саадаков (наборов из колчана для стрел и футляра для лука) Крымского ханства — аналогов этому собранию нет в других музеях мира.

Шапка Мономаха рядом с исламскими святынями

Центральное место в экспозиции занимают символы верховной власти. Шапка Мономаха — древнейший предмет в коллекции Оружейной палаты.
Рядом с ней — Шапка Казанская, рукописный том Лицевого летописного свода XVI века с великолепными миниатюрами из Исторического музея.
Соседство православных реликвий и предметов исламской культуры неслучайно. Оно иллюстрирует сложный сплав традиций, формировавшийся на протяжении столетий. На выставке показаны дары, которыми обменивались татарские царевичи и русские государи, и символика этих подношений.
Здесь же — богато украшенный доспех и оружие из арсенала князя Федора Ивановича Мстиславского. Этот вельможа, один из главных претендентов на русский престол в Смутное время, был Рюриковичем по отцу и потомком Чингисхана по материнской линии. Его судьба — яркий пример того, как "золотой род" вплетался в ткань русской аристократии.

Придворная служба и статус "царевичей"

Чингизиды по знатности шли сразу за великими князьями и служили русскому государю.
Многие принимали крещение. До XVII века это было необязательно, но позже считалось необходимым. Крещеные потомки Чингисхана женились на русских княжнах, входили в боярские роды, создавали новые династии.
В XVI веке Симеон Бекбулатович (до крещения Саин-Булат хан), правивший Касимовским ханством, по воле Ивана Грозного на год занял его трон как номинальный "великий князь всея Руси". При Петре I потомки Чингисхана утратили титул "царевичей", но родством с ними еще долго гордились русские дворянские фамилии.
Выставка в Музеях Московского Кремля продолжит работу до 26 июля. В рамках юбилейного года Оружейной палаты организаторы подготовили обширную образовательную программу — лекции для взрослых и школьников, интерактивные занятия и экскурсии. Это только начало: впереди еще девять выставочных проектов, которые в 2026-м представят музеи Кремля в России и за рубежом.
