Россиян предупредили о новой кредитной ловушке

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России набирает обороты новая кредитная ловушка. Микрофинансовые организации меняют стратегию: от практики займов "до зарплаты" они переходят к выдаче денег на длительный срок, рассказал агентству "Прайм" председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.

По его словам, теперь МФО предлагают продукты, похожие на банковские кредиты: с невысокими ежемесячными платежами и лояльными условиями. Однако цена таких денег остается непомерно высокой.

“Главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга”, — предупредил аналитик.