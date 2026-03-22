Россиян предупредили о новой кредитной ловушке
В России набирает обороты новая кредитная ловушка. Микрофинансовые организации меняют стратегию: от практики займов "до зарплаты" они переходят к выдаче денег...
2026-03-22T02:10:00+03:00
Аналитик Кузьмин заявил о распространении в России новой кредитной ловушки
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В России набирает обороты новая кредитная ловушка. Микрофинансовые организации меняют стратегию: от практики займов "до зарплаты" они переходят к выдаче денег на длительный срок, рассказал агентству “Прайм
” председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.
По его словам, теперь МФО предлагают продукты, похожие на банковские кредиты: с невысокими ежемесячными платежами и лояльными условиями. Однако цена таких денег остается непомерно высокой.
“Главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга”, — предупредил аналитик.
Особую угрозу, по словам Кузьмина, представляет "рефинансирование" в МФО, когда человек берет новый заем, чтобы погасить старый. Это затягивает его в долговую воронку, из которой с каждым разом выйти все сложнее.