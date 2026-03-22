Олег Кононенко возглавит центр подготовки космонавтов

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский космонавт-рекордсмен Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Рад представить важное кадровое решение. Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен начальником Центра подготовки космонавтов", - сказал Баканов в видеоролике, опубликованном пресс-службой госкорпорации.
Сам Кононенко назвал главной задачей ЦПК подготовку космонавтов к полетам на Международную космическую станцию.
"Возникает не менее важная вторая, следующая задача - это подготовка уже самого Центра к новой Российской орбитальной станции", - добавил Кононенко.
