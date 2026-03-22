В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 14 человек

СЕУЛ, 22 мар - РИА Новости. Уже 14 человек погибли и 60 пострадали в результате крупного пожара на заводе по производству автомобильных комплектующих в городе Тэджон в Южной Корее, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.

Тела последних трех человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, нашли в субботу. Таким образом, число пострадавших возросло до 14. Сейчас проводится ДНК-анализ, чтобы установить их личности. Еще 60 человек получили травмы разной степени тяжести.

"Мы приложим все усилия, чтобы установить причину пожара и принять меры для предотвращения подобных трагедий", — заявил глава Национального пожарного агентства Ким Сын Рён.

Причина возгорания пока неизвестна, однако пожар, по всей видимости, распространился очень быстро, при этом очевидцы сообщали о взрыве. Предполагается, что остатки масла и накопившаяся пыль внутри завода могли способствовать быстрому распространению огня.

Пожар вспыхнул в пятницу примерно в обед, когда многие рабочие отдыхали в зоне между вторым и третьим этажами. Густой дым перекрыл им доступ к основным путям эвакуации. Некоторые работники были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

Глава компании Anjeon Industry, которой принадлежит завод, также принес извинения семьям погибших и пострадавшим и пообещал сотрудничать с властями для установления причин происшествия и оказания помощи пострадавшим.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования и искренние извинения всем, кто погиб или пострадал в результате этого происшествия, а также их семьям", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.